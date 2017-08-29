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ارتفاع مخاطر فقر الأطفال في ألمانيا رغم الانتعاش الاقتصادي المتواصل

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مصراوي Masrawy

ارتفاع مخاطر فقر الأطفال في ألمانيا رغم الانتعاش الاقتصادي المتواصل

11:51 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

ارتفاع مخاطر فقر الأطفال في ألمانيا رغم الانتعاش الاقتصادي المتواصل

أرشيفية

ألمانيا - (د ب أ): 

رغم الانتعاش الاقتصادي المتواصل سجلت مخاطر فقر الأطفال في ألمانيا مستوى قياسيا العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء أن نسبة المهددين بالفقر ممن هم دون 18 عاما في ألمانيا بلغت العام الماضي 2ر20%، وهي نسبة غير مسبوقة منذ عام 2005.وفي عام 2015 بلغت النسبة 7ر19%.

وبحسب البيانات، فإن الأسر المهددة بالفقر في ألمانيا هي من يقل دخلها عن 60% من متوسط الدخل.

وكانت نسبة المواطنين المهددين بالفقر في الولايات الغربية بألمانيا بلغت العام الماضي 15%، مقابل 4ر18% في الولايات الشرقية.

وشكلت نسبة المعرضين للفقر بين العاطلين عن العمل العام الماضي 9ر56%، بتراجع قدره 1ر2% مقارنة بعام 2015.

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