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الأمطار الغزيرة تصيب الحياة في مومباي بالشلل

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مصراوي Masrawy

الأمطار الغزيرة تصيب الحياة في مومباي بالشلل

11:48 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

الأمطار الغزيرة تصيب الحياة في مومباي بالشلل

نيودلهي - (د ب أ):
ضربت الأمطار الغزيرة، اليوم الثلاثاء، مدينة مومباي الهندية، ما أدى إلى اضطراب حركة السير على الطرق والسكك الحديدية والسفر بالطائرات ، حيث غمرت المياه المناطق المنخفضة جراء انهمار الأمطار بدون توقف .

من جانبه، حذر المكتب المحلي للارصاد الجوية من أنه من المحتمل أن يستمر هطول الامطار الغزيرة في المنطقة لمدة 48 ساعة أخرى على الاقل.

وقال كيه. إس. هوساليكار، المسؤول في هيئة الارصاد الجوية الهندية: "يعمل دوران الهواء العلوي في الغرب، مع منطقة ضغط منخفض في الشرق، لخلق نظام عنيف يسبب الطقس الحالي وهطول الامطار".

وقد أصدرت هيئة الارصاد الجوية إنذارا من مستوى أحمر في المنطقة، وطلبت من المواطنين البقاء في الداخل. من ناحية أخرى، أصدرت شرطة مومباي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، تحذيرات بشأن حدوث اضطرابات في حركة السير بسبب الفيضانات.

وذكرت محطة "نيودلهي تي في" التليفزيونية أن إدارة المدينة قامت بنقل سكان المناطق المنخفضة، كما تم غلق المدارس والمكاتب في وقت مبكر في المدينة ومناطق أخرى متضررة.

وأظهرت قنوات تليفزيونية أشخاصا وهم يخوضون في مياه ارتفع منسوبها حتى الخصر ، وسيارات تقطعت بها السبل على طرق تبدو مثل الأنهار.

كما تعطلت السكك الحديدية في المدينة، وتأخرالعديد من الرحلات الجوية.

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