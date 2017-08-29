يونيسف: الكوليرا في تراجع في اليمن منذ اواخر يونيو

(أ ف ب):

اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن معدل انتشار الكوليرا في اليمن يتراجع منذ نحو شهرين، مشيرة إلى أن الاطفال يشكلون اكثر من نصف اليمنيين الذي يشتبه باصابتهم في المرض ويبلغ عددهم اكثر من 550 الفا.

وقالت المنظمة في بيان نشرته مساء الاثنين على موقعها "انخفض العدد الأسبوعي للحالات الجديدة المبلّغ عنها بنسبة الثلث منذ أواخر شهر يونيو".

واشارت الى وجود أكثر من 550 الف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض الذي تسبب وفاة اكثر من الفي شخص في البلد الفقير منذ أبريل الماضي، مضيفة ان "أكثر من نصف الحالات المشتبه فيها هم من الأطفال".

رغم تراجع معدل انتشار الوباء، رأت اليونيسف ان "الطريق لمكافحة الكوليرا لا يزال طويلا"، محذرة من الانهيار المتواصل لانظمة المياه والصرف الصحّي في ظل استمرار اعمال العنف.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.

والمدنيون هم من يدفع الثمن الاكبر للحرب. فمنذ بداية التدخل السعودي، قتل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم الاف الاطفال والنساء، وجرح 47 الف شخص آخرين على الاقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات الاف اليمنيين من منازلهم.