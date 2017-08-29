الجاراالله عن التهديد بالانسحاب من مجلس التعاون: "قطر هي الخسرانة"

كتبت- رنا أسامة:

قال الكاتب الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، إن انسحاب قطر من مجلس التعاون سيوفّر علي المجلس البحث القانوني عن تعليق عضويتها، في تغريدة كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأشار الجار في تغريدة لاحقة، الثلاثاء، إلى أن "إيران هي التي أعلنت رغبه قطرالانسحاب من مجلس التعاون، وأن الإعلام القطري هلّل بعدها لفكرة الانسحاب". مُضيفًا أن "قطرهي الخسرانة والدول الباقية هي الأهم والأكبر".

وأعلن السفير الإيراني السابق لدى قطر، عبدالله سهرابي، عن نية أمير قطر الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي، قائلًا إن سحب الدوحة سفيرها من طهران كان على مضض، وإنها حاولت بناء أفضل العلاقات مع طهران منذ ثماني سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال سهرابي في مقابلة مع صحيفة "جام جم" الإيرانية، إن "المعلومات التي وصلتنا من قطر تفيد بأن أمير قطر أراد الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي منذ بداية الأزمة السورية، لكنه تريث في الأمر بناء على توصية مستشاريه".

وكان سفير قطر في طهران، علي بن أحمد علي السليطي، بدأ أعماله رسميًا، السبت الماضي.

وتداولت الوكالات الإيرانية صورًا للسفير القطري وهو يقدم أوراق اعتماده لكل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف. وقد اعتبرت الأمر "انتصارًا إيرانيًا جديدًا"على المحور العربي في المنطقة من خلال ما وصفته بـ"اختراق الصف العربي".