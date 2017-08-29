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تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفراديًا لـ 3 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفراديًا لـ 3 أكتوبر

11:40 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تأجيل دعوى إلغاء قرار الداخلية بحبس أحمد دومة انفراديًا لـ 3 أكتوبر

أحمد دومة

كتب-محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 3 أكتوبر للاطلاع على اخر المستندات المقدمة من الدفاع.

اختصمت الدعوى رقم ٣٢٨٦٦ لسنة ٧١ ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.

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مصراوي Masrawy

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