مخلص البحيري| بيطري اشتهر بدور «سيد كشري».. و«حادث مروع» أنهى حياته

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دخل العديد من الشخصيات، مجال الفن، وخرجوا منه، دون أن يعرف الجمهور اسمهم، رغم أنهم محفورون في الأذهان بأدوار قاموا بها وشخصيات قدموها سواء على شاشة السينما أو الشاشة الصغيرة، ويظل الجمهور يردد اسم الشخصية التي قاموا بها دون أن يعرف اسمهم حتى وفاتهم.. "سيد كشري" خير مثال على ذلك.

"سيد كشري" عندما تسمع هذا الاسم، يتبادر إلى ذهنك الشخصية التي قدمها الفنان الراحل مخلص البحيري، في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي سيظل من أفضل المسلسلات الاجتماعية.

لا يعرف الكثيرون أن مخلص البحيري تخرج من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وعمل لسنوات طبيبًا بيطريًا في وزارة الزراعة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1973 واتجه إلى العمل بالمسرح والتليفزيون وعمل في البيت الفني للمسرح.

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وأبرز أفلامه: ناصر 56، وأيام السادات، أرض الخوف، وحكايات الغريب، والساحر، وشارك في العديد من المسلسلات منها رد قلبي، والفجالة، ويا رجال العالم اتحدوا.

رحل عنا مخلص البحيري في 29 أغسطس عام 2001، عن عمر يناهز 57 عامًا، إثر حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة الإسكندرية، هو ووزوجته كريمة ونجلهما مروان.