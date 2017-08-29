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«إبيكس» الأمريكية تبدأ البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر  

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«إبيكس» الأمريكية تبدأ البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر   «إبيكس» الأمريكية تبدأ البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر  

التحرير

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توقيع ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 81.4 مليون دولار.. وحفر 16 بئرا جديدة

 كتب- محمد صلاح:

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في صحراء الغربية، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل العالمية وشركة إبيكس الأمريكية، التي تعمل وتستثمر في مصر لأول مرة، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للاتفاقيات الثلاث نحو 81.4 مليون دولار كحد أدنى، و23.2 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئرا جديدة.

وقع الاتفاقيات مع وزير البترول كل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، والمهندس توم ماهر رئيس شركة أبيكس الأمريكية في مصر، بحضور المهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى أسامة فاروق نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاتفاقيات والاستكشاف.

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الاتفاقية الأولى مع شركة شل العالمية في منطقة امتياز شمال أم بركة بالصحراء الغربية بإجمالى استثمارات 35.5 مليون دولار، والاتفاقيتان الثانية والثالثة مع شركة أبيكس الأمريكية في كل من منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، باستثمارات 26.5 مليون دولار ومنطقة غرب بدر الدين باستثمارات 19.4 مليون دولار.

وأكد وزير البترول عقب التوقيع أن الاتفاقيات الجديدة تعد من ثمار أحدث المزايدات العالمية لهيئة البترول، وأن الوزارة تتطلع إلى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية، التي تعد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية المرتفعة، خاصة أنها تضم طبقات جيولوجية جديدة  تزخر باحتياطيات تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقيات والأنشطة البترولية المكثفة، لتقديرها واستغلالها.

ورحب الوزير بدخول شركة إبيكس الأمريكية مستثمرا في مصر لأول مرة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، وهو ما يعكس جاذبية النشاط البترولى في مصر للاستثمارات الجديدة، ونجاح سياسة وزارة البترول في جذب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث والتنقيب، مشيرا إلى تقديم الوزارة كل أوجه الدعم للشركة من أجل الإسراع في العمل وتحقيق نتائج إيجابية.

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