سائق النقل المصاب في حادث بني سويف: الطريق كان ضلمة (فيديو)

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روى أحمد علي، سائق السيارة النقل في حادث بني سويف، تفاصيل الحادث، الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، موضحا أنه فوجئ بسيارة أمامه ولم يستطع تفاديها فسقط من أعلى الرصيف.

وقال علي، خلال لقائه بقناة "on live"، اليوم الثلاثاء، إن الأضواء على الطريق كانت ضعيفة جدا، موضحا أن حالته كانت خطيرة ولم يرى ما حدث لمصابي الأتوبيس.

وقع حادث تصادم في الساعات الأولى من صباح اليوم، على طريق بني سويف الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، بين أتوبيس نقل عام المنيا قادم من القاهرة، مع سيارتي نقل ثقيل وميكروباص، ما تسبب في وقوع ضحايا ومصابين من ركاب الأتوبيس.

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