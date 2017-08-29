مانشستر سيتي يعرض سترلينج على آرسنال للتعاقد مع سانشيز

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قدم مانشستر سيتي، عرضه الأخير لآرسنال من أجل ضم مهاجم الفريق أليكسيس سانشيز، حيث عرض إدارة السيتي على المدفعجية الحصول على خدمات رحيم سترلينج لإتمام الصفقة، وذلك حسبما أوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ويرغب مانشستر سيتي، بشدة في حسم صفقة سانشيز قبل نهاية الميركاتو يوم الخميس المقبل، في الوقت الذي يرغب آرسنال في الاحتفاظ بخدمات اللاعب الذي يرفض تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وعلى الرغم من المستوى الطيب الذي يقدمه سترلينج مع مانشستر سيتي في بداية الموسم الحالي، إلا أن إدارة السيتي مستعدة للتفريط في خدماته من أجل التوقيع مع سانشيز.

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وسجل سترلينج هدفين حاسمين للسيتي في الدوري هذا الموسم من خلال تسجيل هدف التعادل مع إيفرتون وهدف الفوز على بورنموث.

ورفض سانشيز عرض آرسنال الأخير لتجديد تعاقده مقابل الحصول على 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبات أرسنال في مأزق كبير مع اقتراب رحيل تشامبرلين إلى تشيلسي مقابل 35 مليون إسترليني ورغبة سانشيز في الرحيل في الوقت الذي يعاني فيه المدفعيجة من ضعف النتائج في الدوري وأخرها الخسارة من ليفربول برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد.