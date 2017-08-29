ماذا ستفعل برشلونة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي؟

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ينتهي الميركاتو الصيفي يوم الخميس المقبل، ولا يزال أمام برشلونة الكثير من العمل للقيام به حسبما أوضحت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وتعاقد البرسا مع كل من باولينيو وعثمان ديمبلي، ولكن لا يزال العملاق الكتالوني يرغب في إبرام صفقتين آخرتين لحل مشكلة وسط الملعب.

ويستهدف برشلونة التعاقد مع كل من أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان وفيليب كوتينيو لاعب ليفربول والذي يرفض الريدز التفريط في خدماته بسهولة.

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وبإمكان برشلونة الحصول على خدمات أنخيل دي ماريا في حال نجح باريس سان جيرمان في التعاقد مع مهاجم موناكو كيليان مبابي، حيث سيفضل الفريق الفرنسي بيع دي ماريا لعدم الإخلال بسياسة اللعب المالي النظيف بعد التعاقد مع نيمار هذا الصيف مقابل 222 مليون يورو.

وبعيدًا عن الصفقات التي يرغب برشلونة في إنهاءها، يسعى العملاق الكتالوني أيضًا إلى التخلص من بعض اللاعبين الأخرين وعلى رأسهم أندريه جوميز الذي يحاول يوفنتوس الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

كما يغرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيدري أيضًا في التخلص من الثلاثي رافينيا ودوجلاس وأرد توران إلى جانب منير الحدادي وتوماس فيرمايلين.