طموحات السعودية تصطدم بآمال الإمارات في تصفيات المونديال

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تحت شعار «لا بديل عن الفوز»، يحل المنتخب السعودي ضيفًا ثقيلا على نظيره الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويتطلع الأخضر السعودي للحصول على النقاط الثلاث، من مواجهته أمام الإمارات، لكي يحسم بطاقة التأهل إلى المونديال بنسبة كبيرة، حيث أن الفوز في مباراة اليوم، يعني أن الفريق سيكون في حاجة إلى نقطة واحدة فقط، من مباراته الأخيرة أمام اليابان، من أجل التأهل رسميًا إلى روسيا.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الياباني المتصدر، بينما يأتي الفريق الإماراتي في المركز الرابع، برصيد عشر نقاط.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين الآسيويتين مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث في المجموعتين ملحقا آسيويا، يخوض المتأهل منه ملحقا فاصلا مع رابع منطقة الكونكاكاف.

وخاض الأخضر السعودي ثمان مواجهات حتى الآن، حيث فاز في خمس مواجهات وتعادل في واحدة وخسر في اثنتين، بينما فاز المنتخب الإماراتي ثلاث مرات وتعادل في واحدة وخسر في أربع.

ويسعى الأخضر إلى العودة إلى طريق الانتصارات، وطمأنة الجماهير السعودية، بعد أن خسر أمام أستراليا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من التصفيات، ويعول الهولندي فان مارفيك المدير الفني للسعودية على السهلاوي، الذي بات الهداف التاريخي للأخضر في تصفيات المونديال، برصيد 17 هدفًا.

كما يرغب المدرب الهولندي في الاستفادة من غياب مفتاح الضغط والفوز لدى الأبيض، عمر عبد الرحمن "عموري"، الذي تأكد عدم مشاركته خلال الساعات القليلة الماضية، في المقابل تأكدت جاهزية اللاعب ناصر الشمراني للمشاركة مع الأخضر أمام الإمارات، كما كشفت الفحوصات الطبية عن سلامة نواف العابد، الذي عانى في الفترة الماضية من خفقان في القلب.

وشدد فان مارفيك على أهمية المواجهة، مطالبا بتوجيه كامل التركيز عليها فقط، وعدم الانشغال بلقاء اليابان، علاوة على سعيه في تكرار فوز الذهاب على الأبيض، بثلاثة أهداف دون رد، سجلها فهد المولد، ونواف العابد، ويحيى الشهري.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب الإمارات المباراة وعينه على الفوز، من أجل إنعاش آماله الضعيفة في التأهل للمونديال، وأكد إدجاردو باوزا، مدرب الإمارات، استعداد اللاعبين لمواجهة السعودية، مطالبا الجماهير بالمساندة والدعم، لمنح لاعبي الأبيض الثقة، من أجل الفوز وتخطي "الأخضر".

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وفيما يلي نستعرض تاريخ مواجهات كلا المنتخبين من قبل في تصفيات المونديال:

في تصفيات المونديال عام 1985: حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب بين السعودية والإمارات، وتمكن "الأبيض" من خطف الفوز في لقاء الإياب بهدف دون مقابل.

في تصفيات المونديال عام 1989: واجه المنتخب السعودي نظيره الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات النهائية، وحسم التعادل السلبي المواجهة حينها.

في تصفيات المونديال عام 2008: حقق "الأخضر" فوزا هاما أمام الإمارات بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جري بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات النهائية.

في تصفيات المونديال عام 2009: خطف المنتخب السعودي فوزا مثيرا من الإمارات، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة السابعة في التصفيات النهائية.

في تصفيات مونديال روسيا 2018: واجه "الأخضر" نظيره الإماراتي في ثلاث مناسبات حتى الآن، منذ انطلاق تصفيات كأس العالم 2018، وشهدت الأولى فوز المنتخب السعودي في الجولة الخامسة، خلال منافسات ذهاب المرحلة الثانية، بهدفين مقابل هدف.

فيما سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الإياب، الذي أقيم بالجولة العاشرة، بهدف لكل منتخب، بينما شهدت المواجهة الثالثة استعادة "الأخضر" نغمة الانتصارات على "الأبيض" بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لتصفيات المونديال.