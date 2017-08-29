مصرع سائق صعقا بالكهرباء في أبو النمرس

كتب - محمد شعبان:

لقي سائق مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أثناء إصلاح سيارته بمنطقة أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة أبو النمرس بلاغاً من مستشفى أم المصريين بوصول جثة عبد الرحمن عمر 21 سنة، وتبين أنه أثناء إصلاح المتوفى سيارته الميكروباص، قام بتوصيل مصباح كهربائي من داخل العقار سكنه، فصعقته الكهرباء، ولقي حتفه في الحال.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.