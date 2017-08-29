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تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال هشام بركات" لـ 9 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال هشام بركات" لـ 9 سبتمبر

11:31 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة البسطاوي غريب المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.

ويواجه المتهمون عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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مصراوي Masrawy

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