لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا في " أنصار بيت المقدس" لـ 9 سبتمبر

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

كما أمرت المحكمة النيابة العامة بإحضار شهود الاثبات من 202 إلى 205 لسماع أقوالهم بالجلسة القادمة.

وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين للمحاكمة، وأسندت إليهم تهم ارتكاب جرائم "تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات".

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤولية العديد من الهجمات ضد أهداف أمنية، من أبرزها تفجيري مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الدقهلية، ومحاولة فاشلة لاغتيال وزير داخلية سابق، واغتيال النائب العام الراحل، وهجوم على أكمنة أمنية في سيناء.

وأعلنت الجماعة في نوفمبر 2014 مبايعتها لأبو بكر البغدادي -زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق "داعش" -وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء"