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مسؤولة ألمانية: السياسة الأوروبية "تكافح" اللاجئين بدلا من أسباب اللجوء

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مصراوي Masrawy

مسؤولة ألمانية: السياسة الأوروبية "تكافح" اللاجئين بدلا من أسباب اللجوء

11:36 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كلاوديا روت

برلين- (د ب أ):

وجهت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، انتقادات حادة لسياسة اللجوء الأوروبية عقب قمة الهجرة التي عقدت في باريس أمس الاثنين.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم الثلاثاء إن "القمة المصغرة" كان لديها هدف واحد فقط، ألا وهو منع وصول اللاجئين إلى أوروبا بأي ثمن.

وكانت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي أبدت أمس خلال القمة انفتاحها تجاه إتاحة طرق شرعية لبعض المعوزين للحماية في أفريقيا للجوء إلى أوروبا، إلا أنها ربطت ذلك بوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ويأتي المقترح كجزء من تعاون مكثف مع دول عبور أفريقية، مثل ليبيا، التي تعاني من أوضاع متأزمة في حقوق الإنسان.

وذكرت روت أنه بدلا من إبرام صفقات مع ليبيا، حيث لا وجود لهياكل الدولة كما أن مخيمات اللجوء مناطق لا تخضع لقواعد قانونية، يتعين على أوروبا أن تظهر معنى السياسة الموجهة بالقيم.

وأضافت روت أنه يتعين التصدي للموت في البحر المتوسط، وقالت: "لكن هذا لن يتحقق من خلال نقل حدودنا الخارجية إلى أفريقيا، وإغلاق أعيننا أمام البؤس".

وأكدت روت أهمية توفير طرق عبور آمنة إلى أوروبا وتبني سياسة تنموية تقدم فرصا مستقبلية للمواطنين في أفريقيا، موضحة أن السياسة الأوروبية الحالية تكافح اللاجئين بدلا من أسباب اللجوء.

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مصراوي Masrawy

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