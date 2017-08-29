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رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسة "البديل الألماني"

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مصراوي Masrawy

رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسة "البديل الألماني"

11:34 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

دريسدن- (د ب أ):
رُفعت الحصانة البرلمانية عن رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فراوكه بيتري، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم البرلمان المحلي لولاية سكسونيا، إيفو كلاته، في دريسدن اليوم إن مهلة الطعن على قرار رفع الحصانة انقضت منتصف ليل أمس، موضحا أنه لم يتقدم أحد بالطعن على القرار.

وأصبح بذلك الطريق ممهدا أمام مقاضاة بيتري بتهمة الشهادة الزور أو الاستخفاف بأمر الإدلاء بشهادة خاطئة.
يذكر أن بيتري أيدت من قبل رفع الحصانة عنها، وقالت إن مقاضاتها رسميا ستسمح لها بالرد أمام الرأي العام على الاتهامات الموجهة إليها.

ويحقق الادعاء العام منذ أكثر من عام ضد بيتري، 42 عاما، التي ترأس الحزب على المستوى الاتحادي ومستوى ولاية سكسونيا وتتولى أيضا منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية.

ويجري الادعاء العام تحقيقات ضد بيتري وأمين صندوق الحزب، كارستن هوتر، بتهمة الإدلاء بأقوال متضاربة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات في برلمان سكسونيا فيما يتعلق بتقديم قائمة مرشحي الحزب لانتخابات برلمان الولاية عام 2014، وهو ما تبعه تحريك دعوتين جنائيتين ضد رئيسة حزب البديل. وكانت التحريات ضد بيتري قد حُفظت بالفعل قبل بضعة أسابيع.

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