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المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة

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مصراوي Masrawy

المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة

11:31 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

المرصد: قوات سورية الديمقراطية تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة

القوات السورية

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، بأن قوات سورية الديمقراطية (قسد) أصبحت تسيطر على 90% من المدينة القديمة بالرقة، معقل تنظيم داعش سابقا في سوريا.

وأوضح أن قوات سورية الديمقراطية، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، حققت تقدماً جديداً في المدينة القديمة في الرقة واقتربت نحو مركز المدينة.

وأشار المرصد إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات قسد المدعومة بقوات خاصة أمريكية من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، على محاور تركزت في المدينة القديمة ومحيط مركز مدينة الرقة. وتمكنت خلالها قسد من تحقيق تقدم مهم والسيطرة على القسم الشرقي من حي المنصور الواقع في وسط المدينة، ما أتاح لهذه القوات توسيع نطاق سيطرتها داخل مدينة الرقة عموماً والمدينة القديمة على وجه الخصوص.

وكانت القوات أطلقت عملية تحرير الرقة في يونيو الماضي للسيطرة على المدينة وطرد التنظيم منها.

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