منظمة معنية بشؤون اللاجئين تتهم ميركل بخيانة القيم الأوروبية

برلين- (د ب أ):

وجهت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين انتقادات حادة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة الهجرة التي انعقدت أمس الاثنين في باريس، متهمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخيانة القيم الأوروبية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، اليوم، الثلاثاء، في تصريحات لإذاعة بافاريا: "إنهم يتعاونون مع مجرمين. يتعين قول ذلك بوضوح".

وكانت ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي أبدت أمس خلال القمة انفتاحها تجاه إتاحة طرق شرعية لبعض المعوزين للحماية في أفريقيا للجوء إلى أوروبا، إلا أنها ربطت ذلك بوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

ويأتي المقترح كجزء من تعاون مكثف مع دول عبور أفريقية، مثل ليبيا، التي تعاني من أوضاع متأزمة في حقوق الإنسان.

وذكر بوركهارت أن وزارة الخارجية الألمانية أشارت عن حق إلى وقوع تعذيب واغتصاب وإعدامات في معسكرات توقيف اللاجئين في ليبيا، وقال: "إنها ظروف لا يمكن احتمالها، وهذا يحدث أيضا في المخيمات الموجودة في المنطقة التي تخضع لسيطرة ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية".

وأضاف بوركهارت: "إنه لأمر غير معقول أن تخون المستشارة قيما أوروبية وتجمّل الأوضاع أمام الرأي العام كما لو كانت كل هذه الأمور لم تحدث".