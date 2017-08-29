حلم المونديال.. كوبر يستبعد 4 لاعبين من السفر لأوغندا

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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، استبعاد اللاعبين محمد عواد ومحمود عزت وأيمن أشرف وأحمد الشيخ، من البعثة المسافرة إلى أوغندا ظهر اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء أوغندا.

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم الخميس المقبل، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا اليوم الثلاثاء، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.