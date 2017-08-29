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حلم المونديال.. أزمة بين الجبلاية والأمن بسبب الدعوات الخاصة

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حلم المونديال.. أزمة بين الجبلاية والأمن بسبب الدعوات الخاصة حلم المونديال.. أزمة بين الجبلاية والأمن بسبب الدعوات الخاصة

التحرير

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن هناك أزمة في استخراج الدعوات الخاصة بالسفراء والوزراء، لحضور مباراة وأوغندا، وذلك حسبما أفاد اليوم الثلاثاء، في تصريحات إذاعية.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن الجهات الأمنية رفضت طبع 2000 دعوة خاصة، مشيرًا إلى أنه جار التفاوض معها.

ويلتقي الوطني مع أوغندا، بعد غدٍ الخميس، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضا يوم 5 سبتمبر المقبل.

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، أن هناك مفاوضات مع الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير لتصل إلى أكثر من 60 ألفًا.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

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