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تنفيذ 1007 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 1007 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

11:15 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

تنفيذ 1007 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار المديرية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، في حملات أمنية 1007 أحكام قضائية.

وقال اللواء خالد الشاذلي مدير المباحث الجنائية: "إن الأحكام شملت تنفيذ عدد "2" حكم جناية، و444 جزئي، و109 مستأنف، و330 غرامات جزئية، و71 غرامات مستأنفة، و51 مخالفات جزئية، كما أسفرت الحملة عن تحصيل مبالغ قيمتها 12640 جنيهًا مخالفات".

حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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