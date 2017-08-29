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مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط

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مصراوي Masrawy

مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط

11:11 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مصرع سيدة وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة نقل بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق المشايعة - ديرالجنادلة، بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط إخطارًا من شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووقوع متوفى ومصابين

انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني، وتبين انقلاب سيارة رقم "٦٠٠٣٤ نقل أسيوط" نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب أعمال الحفر التي تجريها شركة الكهرباء.

نجم عن الحادث مصرع "صباح.ن" ٦٠ عامًا ربة منزل، وإصابة "محروس.ر.م" ٧٠ عامًا" بكسور بالكتف الأيمن، مقيمان بقرية المشايعة بحري، و"محمود.ع" ،٣٧ عامًا، قائد السيارة، مقيم بقرية دير الجنادلة.

تحرّر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

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