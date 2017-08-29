اليوم.. «تضامن البرلمان» تناقش إجراءات التيسير على ذوي الإعاقة بحضور 3 وزراء

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تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى حضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك لمناقشة استيضاح وزارة التربية والتعليم والتعليم للتيسير على ذوى الإعاقة فى العام الدراسى الجديد.

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جدير بالذكر أن اللجنة قد وضعت خطة متكاملة لنشاطها خلال فترة الإجازة البرلمانية، سواء على مستوى القضايا التى ستناقشها، أو الزيارات الميدانية المختلفة، فى إطار دورها الرقابى، وستبدأ اللجنة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى زيارتها الخارجية مناقشة عدد من القضايا الهامة منها قضايا الأسرة والزيادة السكانية.