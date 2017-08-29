أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

اليوم.. «تضامن البرلمان» تناقش إجراءات التيسير على ذوي الإعاقة بحضور 3 وزراء

Google+ Print
اليوم.. «تضامن البرلمان» تناقش إجراءات التيسير على ذوي الإعاقة بحضور 3 وزراء اليوم.. «تضامن البرلمان» تناقش إجراءات التيسير على ذوي الإعاقة بحضور 3 وزراء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اجتماعا اليوم الثلاثاء، فى حضور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وذلك لمناقشة استيضاح وزارة التربية والتعليم والتعليم للتيسير على ذوى الإعاقة فى العام الدراسى الجديد.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن اللجنة قد وضعت خطة متكاملة لنشاطها خلال فترة الإجازة البرلمانية، سواء على مستوى القضايا التى ستناقشها، أو الزيارات الميدانية المختلفة، فى إطار دورها الرقابى، وستبدأ اللجنة عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى زيارتها الخارجية مناقشة عدد من القضايا الهامة منها قضايا الأسرة والزيادة السكانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري