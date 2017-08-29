الدولار ينخفض بـ«المركزى» اليوم.. و«إتش إس بي سي» الأقل سعرا

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شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء انخفاضا ملحوظا بالبنك المركزي ليسجل الدولار 17.73 للبيع، و17.63 للشراء بانخفاض 3 قروش عن التعاملات الصباحية أمس الإثنين.

وسجل الدولار الأعلى سعرا بالبنك العربي بـ17.77 للبيع، و17.67 للشراء، بينما سجل الأقل سعرًا ببنك إتش إس بي سي بـ17.70 للبيع، و17.60 للشراء.

كما سجل الدولار بالبنك الأهلى المصرى 17.75 جنيه للبيع، و 17.65 جنيه للشراء.

وسجل البنك العربي الإفريقي وبنك بلوم والبنك الزراعى المصرى، وبنك البركة، وبنك بلوم وبنك المشرق 17.74 جنيه للبيع، و 17.64 جنيه للشراء.

وسجل الدولار بالبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة وكريدى أجريكول والمصرف المتحد ومصرف أبو ظبي الإسلامى والإسكان والتعمير 17.73 للبيع و17.63 للشراء.

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باقى العملات الأجنبية

أما عن متوسط أسعار باقي العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم، فقد انخفض سعر اليورو بشكل ملحوظ، مسجلا 21.14 جنيه للبيع، و21.01 جنيه للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترلينى 22.89 جنيه للبيع، و22.76 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل 18.57 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل 2.67 جنيه للبيع، و2.66 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجلت 16.22 جنيه للبيع، و16.13 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

شهد متوسط أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا ملحوظًا وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.70 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.86 للبيع، و58.41 جنيه للشراء، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.