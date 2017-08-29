ضبط 47 مخالفة في حملة مرافق بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية مكبرة، شارك فيها ضباط وقوات من إدارات البحث الجنائي والتموين والمرافق، بالتنسيق وفرع الأمن العام، لتحقيق الانضباط بالطريق العام وضبط المخالفين، ورفع وإزالة الإشغالات، وإزالة المخالفات الخاصة بالتراخيص.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 47 مخالفة مرافق، منها 10 مخالفة إشغال طريق، و2 عدم حمل شهادة صحية، و3 بائع متجول، و7 إزالة فرش فاكهة، و25 مخالفات ومضبوطات متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية حيال المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.