سقوط عاطل بنصف كيلو بانجو بمحطة الرديسة في أسوان

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان، اليوم الثلاثاء، من ضبط "أ . ع . أ"، 26 سنة، بدون عمل أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الرديسة، دائرة القسم، وبحوزته 9 لفافات ورقية تحوى كمية من نبات عشبي أخضر اللون يشبه نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 540 جرام.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة أول أسوان لقيده وعرضه على النيابة.