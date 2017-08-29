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فتاة تطعن نفسها بسكين بعد مشاجرة مع شقيقها في الطالبية

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مصراوي Masrawy

فتاة تطعن نفسها بسكين بعد مشاجرة مع شقيقها في الطالبية

11:13 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

فتاة تطعن نفسها بسكين بعد مشاجرة مع شقيقها في الطالبية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

4 أشهر كاملة صارعت خلالها ربة منزل الموت داخل مستشفى الهرم، بعدما طعنت نفسها بسكين جراء مشاجرة بينها وأحد أشقائها بمنطقة الطالبية؛ بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من مستشفى الهرم بوفاة أسماء محمد 25 سنة، سبق حجزها في المستشفى يوم 10 مارس الماضي؛ إثر إصابتها بجرح طعني نافذ بالبطن.

والدة وشقيقا "أسماء" أكدوا أنها -يوم 7 مارس الماضي، سقطت على جسم صلب، مما أدى إلى إصابتها، ونقلها إلى المستشفى، وإجراء جراحة لاستئصال جزء من المعدة يوم 10 من نفس الشهر.

تحريات الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، أكدت عدم صحة رواية أسرة "أسماء"، وتبين أن مشادة كلامية وقعت بينها وشقيقها "محمود"، 23 سنة، مكوجي؛ بسبب خلافات عائلية، قامت على إثرها بطعن نفسها محدثة إصابتها.

بتطوير مناقشة أسرتها، أكدوا صحة التحريات، وعللوا عدم الإبلاغ خوفا على سمعة ابنتهم.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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