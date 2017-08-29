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شكري بملتقي سفراء رومانيا بالخارج: مصر تعتنق رؤية رشيدة لإدارة التغيير

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مصراوي Masrawy

شكري بملتقي سفراء رومانيا بالخارج: تعتنق رؤية رشيدة لإدارة التغيير

11:03 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

شكري بملتقي سفراء رومانيا بالخارج: مصر تعتنق رؤية رشيدة لإدارة التغيير

كلمة شكري أمام الملتقي السنوي لسفراء رومانيا

القاهرة - (مصراوي):
أكّد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تعتنق رؤية رشيدة لإدارة التغيير مع الحفاظ علي الدولة الوطنية ومؤسساتها لضمان استقرار الشعوب.

جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام الملتقي السنوي لسفراء رومانيا بالخارج في بوخارست.

كان شكري استهلّ جولته الأوروبية التي بدأت، الأحد، بزيارة ألمانيا ثم بلاروسيا، ليختتمها اليوم، الثلاثاء، في رومانيا، بهدف تعزيز علاقات مصر مع الدول الثلاث، وخلق أطر جديدة للتعاون، وإجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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