القبض على مزارع بحوزته 5 قطع أثرية بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث سوهاج بالتنسيق مع قسم شرطة السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مزارعًا بحوزته 5 قطع أثرية داخل منزله بناحية قرية القراقرة، دائرة مركز سوهاج.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها حيازة "رشدي. ح . ع" 52 عامًا، مزارع، يقيم بناحية القراقرة دائرة مركز سوهاج، على بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

قامت مأمورية مشتركة من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار، وضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، باستهداف منزل المذكور وضبطه وبحيازته 5 قطع تماثيل مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها.

جرى التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأخطرت هيئة الآثار لاتخاذ اللازم.