أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأرصاد: تحسن الطقس في العيد.. و22 سبتمبر بداية الخريف (فيديو)

Google+ Print
الأرصاد: تحسن الطقس في العيد.. و22 سبتمبر بداية الخريف (فيديو) الأرصاد: تحسن الطقس في العيد.. و22 سبتمبر بداية الخريف (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الأحوال الجوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أن 22 سبتمبر بداية فصل الخريف.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا "، المذاع على "التليفزيون المصري"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى ستشهد انخفاضا، لتكون ما بين 34 إلى 35 درجة.

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، اليوم، العظمى 36 درجة الصغرى 24، الإسكندرية 30/23، مرسى مطروح 29/22، بورسعيد 30/ 25، شرم الشيخ 29/ 38، سانت كاترين 32/ 21، طابا 40/27، الغردقة 37/ 28، الأقصر 42/ 27، وأسوان 44/ 29.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل