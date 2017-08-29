الأرصاد: تحسن الطقس في العيد.. و22 سبتمبر بداية الخريف (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسن في الأحوال الجوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أن 22 سبتمبر بداية فصل الخريف.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "التليفزيون المصري"، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى ستشهد انخفاضا، لتكون ما بين 34 إلى 35 درجة.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، اليوم، العظمى 36 درجة الصغرى 24، الإسكندرية 30/23، مرسى مطروح 29/22، بورسعيد 30/ 25، شرم الشيخ 29/ 38، سانت كاترين 32/ 21، طابا 40/27، الغردقة 37/ 28، الأقصر 42/ 27، وأسوان 44/ 29.