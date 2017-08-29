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سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس «التصدير والاستيراد الصيني»

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سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس «التصدير والاستيراد الصيني» سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع نائب رئيس «التصدير والاستيراد الصيني»

التحرير

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وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع تشي بينج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم بين الوزارة والبنك، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تمويل المشروعات القومية والتنموية بين الوزارة والبنك الصيني، في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين والصين، والتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح ، المقبلة إلى الصين.

وقالت نصر إن مذكرة التفاهم تسعى لتسهيل التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة مع الصين وتطويرها، وتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشادت بمساهمات البنك الصيني في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية، في مختلف القطاعات منها الكهرباء والنقل والموانئ، والتي تتفق مع استراتيجية التنمية وبرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وبحث الجانبان، تعزيز التعاون في عدد من القطاعات خاصة قطاع الكهرباء ودعم مشروع القطار المكهرب.

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من جانبه، أكد نائب رئيس البنك، عمق العلاقات المصرية - الصينية، وما تشهده من زخم، مشيرا إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل دائم.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي، إذ سيعمل البنك على تذليل كافة العقبات لتوفير التمويل المالي اللازم، لتنفيذ المشروعات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز مجالات التعاون والمضي قدما في مسيرة العلاقات المصرية الصينية، وضرورة العمل على توفير التمويل اللازم لخطط التنمية عبر تنفيذ المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية.

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التحرير

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