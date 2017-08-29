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كثافات مرورية عالية بمحور المشير طنطاوي بسبب حادث تصادم

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مصراوي Masrawy

كثافات مرورية عالية بمحور المشير طنطاوي بسبب حادث تصادم

10:46 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

كثافات مرورية عالية بمحور المشير طنطاوي بسبب حادث تصادم

أرشيفية

كتب- علاء عمران:

ظهرت كثافات مرورية عالية، بمحور المشير طنطاوي اليوم الثلاثاء، بسبب حادث تصادم سيارتين.

تلقت غرفه عمليات المرور بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بمدخل الوفاء والأمل بمدينة نصر، في الاتجاه القادم من محور المشير، ما أسفر عن حدوث كثافات مرورية عالية.

وقامت الأجهزة الأمنية بالمرور بتكثيف الخدمات المرورية لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها.

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