ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو أفيون بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عاطلاً بحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الأفيون بقرية القطنة، دائرة مركز طما شمال المحافظة.

وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج إخطارًا بضبط "م.هـ.ع. و" 36 عامًا، عاطل يقيم بناحية القطنة دائرة مركز طما، وبحيازته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 500 جرام، ومبلغ 3505 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.