ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو أفيون بسوهاج
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو أفيون بسوهاج
10:44 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
سوهاج – عمار عبد الواحد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، عاطلاً بحوزته نصف كيلو جرام من مخدر الأفيون بقرية القطنة، دائرة مركز طما شمال المحافظة.
وتلقى اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج إخطارًا بضبط "م.هـ.ع. و" 36 عامًا، عاطل يقيم بناحية القطنة دائرة مركز طما، وبحيازته كمية من جوهر الأفيون المخدر تزن 500 جرام، ومبلغ 3505 جنيه، وعدد 2 هاتف محمول.
بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"الشذوذ الجنسي" وراء مقتل عامل بسوهاج
-
القبض على عميد شرطة بحوزته 8 كيلو بانجو أثناء عبوره معدية القنطرة شرق
-
تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج
-
ضبط 745 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج
إعلان
إعلان