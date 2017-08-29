" مميش" لصحيفة سنغافورية: الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية نقطة انطلاق لأفريقيا

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حوارًا مع صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية خلال زيارتهما إلى سنغافورة، الأسبوع الماضي، والذي نشرته الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء.

وقالت الدكتورة سحر نصر: "إن مصر حريصة على العمل مع سنغافورة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وأضافت الوزيرة، أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين السنغافوريين، وخاصة في قطاعات التنمية والخدمات"، موضحة أن لدي مصر وسنغافورة الكثير من القواسم المشتركة، والقيادة السياسية في البلدين لديهم هدف مشترك هو تعزيز الرخاء، من حيث الرغبة في تحسين مستوى معيشة الشعبين، وتوفير فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن لدى سنغافورة خبرة كبيرة في التنمية وتطوير المناطق الاقتصادية، وهو ما نمضي فيه في مصر.

وقال الفريق مميش: إن الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد السكان بمثابة جذب قوي للمستثمرين السنغافوريين، مشيرًا إلى أنه يمكن لهم أيضًا استخدام المنطقة كنقطة انطلاق لقارة أفريقيا".