"الشذوذ الجنسي" وراء مقتل عامل بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض مقتل عامل متأثرًا بطعنات متفرقة بالجسم بمنطقة الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج، وتبين أن علاقة شذوذ وراء الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بوفاة "أحمد.ر.م"، عامل، ويقيم بناحية المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج نتيجة إصابته بجروح طعنية بالصدر والبطن.

وقرر شقيقه بأنه حدثت إصابته بمنطقة الملاعب المفتوحة دائرة القسم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد محمود حسن، رئيس قسم المباحث الجنائية تنسيقًا مع العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث أن مرتكب الواقعة "هيثم.خ.ا" 37 عامًا عاطل، ويقيم بناحية الزوك الغربية دائرة مركز المنشأة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8003 جنح قسم المرج "القاهرة" بالحبس 6 أشهر "سرقة مسكن" بسبب وجود علاقة جنسية شاذة بينهما، وحال قيام المجني عليه بممارسة الرذيلة والشذوذ مع المتهم بقوة، أخرج الأخير سلاحًا أبيض وتعدى على المجني عليه، وتخلص من الأداة المستخدمة بأحد بالوعات الصرف الصحي بالمكان.

ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأُخطر اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2646 لسنة 2017، إداري قسم ثاني سوهاج.