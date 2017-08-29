أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"الشذوذ الجنسي" وراء مقتل عامل بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الشذوذ الجنسي" وراء مقتل عامل بسوهاج

10:41 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

المتهم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض مقتل عامل متأثرًا بطعنات متفرقة بالجسم بمنطقة الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج، وتبين أن علاقة شذوذ وراء الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، حكمدار مديرية أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بوفاة "أحمد.ر.م"، عامل، ويقيم بناحية المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج نتيجة إصابته بجروح طعنية بالصدر والبطن.

وقرر شقيقه بأنه حدثت إصابته بمنطقة الملاعب المفتوحة دائرة القسم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك .

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي وبرئاسة العميد محمود حسن، رئيس قسم المباحث الجنائية تنسيقًا مع العميد منتصر عبد النعيم، رئيس فرع الأمن العام بسوهاج لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

أسفرت جهود فريق البحث أن مرتكب الواقعة "هيثم.خ.ا" 37 عامًا عاطل، ويقيم بناحية الزوك الغربية دائرة مركز المنشأة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8003 جنح قسم المرج "القاهرة" بالحبس 6 أشهر "سرقة مسكن" بسبب وجود علاقة جنسية شاذة بينهما، وحال قيام المجني عليه بممارسة الرذيلة والشذوذ مع المتهم بقوة، أخرج الأخير سلاحًا أبيض وتعدى على المجني عليه، وتخلص من الأداة المستخدمة بأحد بالوعات الصرف الصحي بالمكان.

ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأُخطر اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2646 لسنة 2017، إداري قسم ثاني سوهاج.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو أفيون بسوهاج

    أخبار

  • تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • ضبط 745 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • حبس 6 أشخاص عذبوا عاملا حاول سرقة منزل بسوهاج

    أخبار

إعلان

632f854dc4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات