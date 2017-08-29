راموس يطالب جماهير البيرنابيو باحترام بيكيه

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يستقبل المنتخب الإسباني، نظيره الإيطالي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت المقبل، لحساب التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وعن تلك المواجهة طالب قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس جماهير البيرنابيو بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد مدافع برشلونة وزميله في المنتخب جيرارد بيكيه، وذلك حسبما نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ودائمًا ما يتعرض بيكيه لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير الإسبانية في أي مكان يلعب فيه الماتدور، ومن المنتظر أن يتكرر نفس الأمر يوم السبت المقبل في البيرنابيو معقل ريال مدريد.

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وأشار راموس، إلى ضرورة التحلي بالاحترام تجاه بيكيه وأي لاعب آخر، مطالبًا الجماهير بالتركيز على دعم اللاعبين وتشجيع المنتخب في تلك المباراة الصعبة والحاسمة في عمر التصفيات.

وعن انضمام ديفيد فيا لقائمة إسبانيا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، أعرب راموس عن تفاجئه الشديد من ذلك الاستدعاء، مشيرًا إلى أن فيا لا يزال يتمتع بروح الشباب والرغبة الدائمة في تسجيل الأهداف.