وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات.. وشحن 44 ألف طن فوسفات لأندونيسيا

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء الزيتيات في السويس، السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، وأضاف أن السفينة NASCO GADA غادرت ميناء سفاجا وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى أندونيسيا.

وقال ملاك يوسف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: إن ميناء نويبع استقبل السفينتين سينا والبرنسيسة وعلى متنهما 1121 راكبًا و15 براد و 12 تريلا و 33 سيارة و 2 باص جيت، كما تغادر السفينة سينا مساء اليوم وعلى متنها 43 راكبًا و 24 براد و 19 تريلا.