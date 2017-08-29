سعفان: العمالة المصرية السند الرئيسي للدولة (فيديو)

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن العمالة المصرية السند الرئيسي للدولة المصرية، وهي التى تتحمل مسئولة النمو الاقتصادي في هذه المرحلة.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاوند سري ببرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "on live"، اليوم الثلاثاء: "التحسن الاقتصادي سيتبعه تحسن في أوضاع العمالة أيضا، إذ أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 10 ملايين عامل".

وتابع: "تم حصر وتسجيل مليون منهم خلال عدم شهور، بهدف تنظيم دورات تدريبية لهم على حرف ومهن معينة وإصدار شهادات وتراخيص للمهنة التى يعملوا بها، وتوفير رعاية طبية وصحية وغيرها لهم".

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وذكر: "العامل المصري المتواجد في أي دولة عليه أن يعلم أن السفارة المصرية هي السند والدرع الواقي له".