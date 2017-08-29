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الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 10:00 مساءً
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:59 مساءً
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:59 مساءً
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:53 مساءً
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:30 مساءً
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:30 مساءً
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:24 مساءً
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صباح العالم - 27 سنة.. العالم اتغير والحلم مكمل
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ON Sport
الثلاثاء 29 أغسطس 2017 10:37 صباحاً
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