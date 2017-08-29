حلم المونديال.. بعثة الفراعنة تتوجه إلى أوغندا اليوم

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تطير بعثة المنتخب الوطني، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، إلى أوغندا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أوغندا، في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب الوطني مع أوغندا، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما يقام لقاء الجولة الرابعة بينهما أيضا يوم 5 سبتمبر المقبل.

وتغادر البعثة مطار القاهرة في الثانية والنصف ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، تطير مباشرة إلى أوغندا، ويخوض أحفاد الفراعنة مرانًا صباحيًا في التاسعة والنصف صباحا، على أن يخوض تدريبا أخيرًا في أوغندا غدًا.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

شاهد.. القائمة النهائية للمنتخب الوطني استعدادًا لأوغندا (طالع التفاصيل)

تدريب الفراعنة الأخير