مصابو حادث تصادم بني سويف يروون تفاصيل لحظات الموت

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لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 42 آخرون، فجر الثلاثاء؛ إثر سقوط أتوبيس ركاب من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي على سيارة نقل محملة بالدواجن.



وأجرى فريق طبي بمستشفى بني سويف العام، برئاسة الدكتور هانى همام، 11 عملية جراحية في تخصص العظام للمصابين.





"ركبنا الأتوبيس من القاهرة للمنيا، وقؤجنا قرب بوابة تحصيل الرسوم بانحراف الأتوبيس اتجاه اليسار"، يوضح محمود علي 40 سنة، أحد المصابين، أن السائق لم يستطع السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى سقوط الأتوبيس من أعلى النفق على سيارة نقل.





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يضيف ضياء أحمد، أنه كان في طريقه لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرته بالمنيا، لافتا بأنه استيقظ بالقرب من بوابة بني سويف على ارتطام الأتوبيس بسيارة أمامه نتيجة السرعة الزائدة، وانقلابه من أعلى النفق، يلتقط فتحي محمد أطراف الحديث ليؤكد "السائق حاول تفادي سيارة نقل محملة بأقفاص دواجن فاختلت عجلة القيادة بيده".





من جانبه، أكد اللواء يسري خضير، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، إنه فور تلقي البلاغ، وجه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والدفع برجال الإنقاذ البري بموقع الحادث.