مصاب بحادث بني سويف يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

روى مصاب بحادث تصادم أتوبيس أعلى كوبرى بوابة بني سويف، تفاصيل الواقعة.

وقال المصاب، خلال لقائه بقناة "cbc extra": "كنا ماشيين بالأتوبيس وكان في حادثة أمامنا والسواق كان عاوز يفاديها، فنزل في النفق، محستش بنفسي بعد تصادم الأتوبيس إلا والمواطنين بيحاولوا يخرجوني من الأتوبيس"، متابعا: "لما فوقت شفت أطفال ضمن حالات الوفاة".

شاهد أيضا

كان حادث، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد تصادم أتوبيس نقل عام، قادم من القاهرة ومتجه لمحافظة المنيا، بسيارة نصف نقل، على الطريق الصحراوي الشرقى، بنطاق محافظة بني سويف.