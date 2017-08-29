سول تحذر: بيونج يانج ستواجه ردا قويا إذا استمرت في الاستفزازات النووية
سول تحذر: بيونج يانج ستواجه ردا قويا إذا استمرت في الاستفزازات النووية
10:10 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
سول- (أ ش أ):
حذرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، من أن كوريا الشمالية ستواجه ردا قويا من التحالف الأمريكي-الكوري الجنوبي إذا استمرت في الاستفزازات النووية والصاروخية /على حد وصفها/.
وحثت الوزارة - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - بيونج يانج على قبول الدخول في محادثات حول برنامجها النووي، كما دعتها إلى تخليها عن طموحاتها النووية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان أمنها وتنميتها الاقتصادية.
تأتي هذه التطورات بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا باتجاه شمال اليابان، وهي الخطوة التي لاقت إدانات دولية واسعة.
وكانت كوريا الشمالية قد هددت في وقت سابق من هذا الشهر بإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة "جوام" الأمريكية في المحيط الهادي بينما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بيونج يانج ستواجه "النار والغضب" إذا هددت الولايات المتحدة.
ويأتي إطلاق الصاروخ الجديد بعد إعلان بيونج يانج تجربتها لما قالت إنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية التي يمكنها حمل رؤوس نووية من الحجم الكبير.
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