أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة» -
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو) -
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء -
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان

09:56 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان

طوكيو- (أ ش أ):

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وأعرب البابا تواضروس - خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري باليابان إسماعيل خيرت - عن سعادته بزيارته التي تعد الأولى من نوعها لبطريرك الكنيسة القبطية إلى اليابان، وطلب من الوزير الياباني تسهيل إجراءات الإقامة لكاهن مصري ليخدم في أول كنيسة قبطية تم افتتاحها باليابان.

وأهدى البابا تواضروس الوزير الياباني لوحة عن زيارة العائلة المقدسة لمصر في القرن الأول الميلادي ويظهر فيها الأهرام ونهر النيل والصحراء المصرية التي نشأت فيها الرهبنة المسيحية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البابا تواضروس: سعداء بزيارة اليابان وافتتاح أول كنيسة مصرية بها

    أخبار

  • البابا تواضروس يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات

    أخبار

  • البابا تواضروس يفتتح مدرسة سان أرساني

    أخبار

  • غدًا.. البابا تواضروس يرأس في إيطاليا صلوات تجنيز مطران ميلانو

    أخبار

إعلان

1401f2cff4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات

الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات