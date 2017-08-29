البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان
البابا تواضروس الثاني يلتقي وزير خارجية اليابان
09:56 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
طوكيو- (أ ش أ):
التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الياباني تارو كونو.
وأعرب البابا تواضروس - خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري باليابان إسماعيل خيرت - عن سعادته بزيارته التي تعد الأولى من نوعها لبطريرك الكنيسة القبطية إلى اليابان، وطلب من الوزير الياباني تسهيل إجراءات الإقامة لكاهن مصري ليخدم في أول كنيسة قبطية تم افتتاحها باليابان.
وأهدى البابا تواضروس الوزير الياباني لوحة عن زيارة العائلة المقدسة لمصر في القرن الأول الميلادي ويظهر فيها الأهرام ونهر النيل والصحراء المصرية التي نشأت فيها الرهبنة المسيحية.
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