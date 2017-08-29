أغرب أنواع الريجيم في العالم..منها دايت القطن 08:01 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

دايت

هناك بعض الحميات الغذائية الغريبة التي يتبعها بعض الباحثين عن فقدان الوزن على مستوى العالم، وتم رصد بعضها في النقاط التالية ريجيم القطنيعد ريجيم القطن من أغرب الحميات التي ابتدعتها بعض عارضات الأزياء، إذ يتناولن قطعا من القطن عند إحساسهن بالجوع. هذا الريجيم أصبح متبعا من قبل بعض الفتيات وسط تحذيرات الأطباء الذين يرون في هذا الريجيم خطرا على صحة الإنسان، نظرا لآثاره الجانبية إذ يتسبب في انسداد الأمعاء، وعسر الهضم، كما أنه يؤدي إلى الاختناق أحيانا.ريجيم الألوانريجيم يعتمد على تقسيم الأطعمة إلى أربعة ألوان: وهي الأحمر والأخضر، والأصفر والبني وأكلها على مراحل معينة، كأن يأكل لونان في مرحلة معينة وثلاث ألوان في مرحلة أخرى ولون واحد في مرحلة أخيرة. اللون الأحمر مثلا يمكن أن يكون طماطم وفراولة، الأخضر: خضروات. البني: اللحم والخبز والأصفر: الليمون والفلفل الأصفر.ريجيم مكعبات الثلجريجيم مكعبات الثلج هو ريجيم تنهجه بعض نجمات هوليود، ويرتكز على تناول مكعبات الثلج عند الإحساس بالجوع، فالمكعبات ما هي إلا ماء، لكن مضغها وكسرها بالأسنان يعطي الإحساس بتناول طعام ما، فهو نوع من التحايل على الجسم.ريجيم النومريجيم غريب يرتكز على النوم لفترات طويلة خلال مدة معينة، فعند النوم لا يمكن للمرء بطبيعة الحال أن يأكل وهو ما يجعل جسم الإنسان يتوقف عن الأكل لساعات طويلة.ريجيم الطعام الواحدريجيم الطعام الواحد يرتكز على أكل نفس نوع الطعام بكميات غير محدودة ولمدة معينة، كأن يتناول الإنسان البطاطس المسلوقة صباحا ومساء. إذ يكون الجسم قادرا على حرق نوع واحد من الطعام أكثر من حرق أطعمة مختلفة. يقوم البعض باختيار القمح وتناوله بنفس الطريقة أو التفاح أو الموز. وهذا ريجيم غير صحي لأن الجسم يفتقد الفيتامينات التي يجدها في أنواع غذائية أخرى.ريجيم النظرات الشمسيةتوصل بعض الخبراء إلى أن بعض الألوان تزيد من شهية الإنسان كاللون الأصفر والأحمر، أما اللون الأزرق فهو يخفض من الشهية، لذلك تم ابتكار نظرات شمسية عدستها زرقاء يرتديها الإنسان عند تناول الأكل، فيأكل كميات أقل مما اعتاد أكله.ريجيم الدودة الشريطيةريجيم الدودة الشريطية هو ريجيم مقرف بالنسبة للكثرين، إذ يرتكز على أكل كبسولات بها العديد من هذا الدود الذي يعيش في معدة الإنسان ويتغذى على الطعام الذي يأكله الإنسان، وبالتالي ينخفض وزنه مع الوقت.ريجيم الصيامالصيام عن الأكل والاكتفاء بالسوائل هو ريجيم يتبعه البعض في أوروبا، ففي ألمانيا هناك مؤسسات تنظم رحلات للبحر في شمال ألمانيا حيث يقوم المسافرون هناك بالاستجمام والصيام تحت الإشراف الطبي، فيتوقفون عن الأكل لمدة أسبوع ويتناولون بعض السوائل كالعصائر وشوربة الخضار المطحونة

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