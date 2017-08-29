فنلندا تفرج عن اثنين مشتبه بهما في حادث الطعن
فنلندا تفرج عن اثنين مشتبه بهما في حادث الطعن
09:45 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
أرشيفية
هلسنكي- (د ب أ):
قالت السلطات الفنلندية اليوم، الثلاثاء، إنه تم الإفراج عن اثنين اشتبه في تورطهما في حادث الطعن الذي أودى بحياة شخصين بمدينة توركو بجنوب غرب فنلندا.
وقالت الشرطة إنه تم الإفراج عن الشخصين، وقالت المحكمة في توركو إنه تم إلغاء جلسة الاستماع المتعلقة باحتجازهما التي كانت مقررة اليوم.
ومازال شخصان آخران، منهما المشتبه به الرئيسي في الهجوم المغربي عبد الرحمن بوعنان، 22 عاما، محتجزين على خلفية الهجوم الذي وقع في 18 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل سيدتين وإصابة ثمانية أخرين.
ولم توضح الشرطة تفاصيل حول تورط المشتبه به الثاني في الهجوم، الذي مازال قيد الاحتجاز.
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