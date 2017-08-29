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العراق: عمليات الأنبار تطلق عملية واسعة بصحراء غربي المحافظة

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مصراوي Masrawy

العراق: عمليات الأنبار تطلق عملية واسعة بصحراء غربي المحافظة

09:43 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

العراق: عمليات الأنبار تطلق عملية واسعة بصحراء غربي المحافظة

أرشيفية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت قيادة العمليات بمحافظة الأنبار العراقية اليوم، الثلاثاء، إطلاق عملية تفتيش واسعة لصحراء غربي المحافظة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح لموقع "السومرية نيوز" إن "قطعات من الجيش ضمن قيادة عمليات الأنبار باشرت بعملية تفتيش واسعة لصحراء غربي الأنبار، لتطهيرها من داعش وتدمير مقراتهم".

وأضاف الفلاحي أن "عمليات التفتيش بدأت من منطقة الـ160كيلو غرب الرمادي، وصولا الى قضاء الرطبة وباتجاه الشمال لمسافة 100 كيلومتر إلى داخل قضاء الرطبة ووادي حوران".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين الحين والآخر بعمليات واسعة لمطاردة عناصر "داعش" في الصحراء التي يفرون إليها بعد طردهم من المناطق والمدن المحررة بالأنبار.

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