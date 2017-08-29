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مقتل ما لا يقل عن 5 في انفجار أمام بنك في العاصمة الأفغانية كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل ما لا يقل عن 5 في انفجار أمام بنك في العاصمة الأفغانية كابول

09:26 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017

مقتل ما لا يقل عن 5 في انفجار أمام بنك في العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجار قرب ميدان مسعود في كابول

كابول- (د ب أ):
قالت الشرطة الأفغانية اليوم، الثلاثاء، إن مالايقل عن خمسة أشخاص قتلوا في انفجار وقع أمام بنك بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال بصير مجاهد المتحدث باسم شرطة كابول " أصيب ما لا يقل عن تسعة أشخاص عندما فجر انتحاري المتفجرات التي بحوزته أمام فرع لبنك كابول".

ويتزامن الانفجار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتردد الكثير من المواطنين، وخاصة الموظفين الحكوميين على البنوك للحصول على مرتباتهم.

ويقع بالقرب من موقع الحادث، ولكن وراء تحصينات قوية، السفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الأطلسي(الناتو).
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويذكر أنه منذ أربعة أيام، هاجم مقاتلون تابعون لتنظيم "داعش" مسجدا شيعيا في كابول مما أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 50.

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مصراوي Masrawy

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