مصابون يرون تفاصيل حادث سقوط أتوبيس أعلى سيارة دواجن في بني سويف

التحرير

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شهدت محافظة بنى سويف، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم أتوبيس قادم من القاهرة في طريقة إلى المنيا لقضاء إجازة عيد الأضحى، على سيارة نقل مُحملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع 14 وإصابة 42 آخرين وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف العام.

ورفعت مديرية صحة بني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة حالات الطوارئ بجميع المستشفيات المركزية بالمحافظة لاستقبال الحالات من خلال توفير أكياس الدم وكافة المستلزمات بالمستشفى، وقيام بعض الأطباء بالتطوع فى معالجة المصابين، وتم نقل 4 جثث لمستشفى ناصر المركزى، و10 حالات بمشرحة بمستشفى بنى سويف العام.

فيما تجرى مستشفى بني سويف العام، برئاسة الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف العام 11 عملية جراحية فى تخصص العظام للمصابين بالحادث، حيث قام الأطباء بتركيب 6 أنبوبات صدرية لست مصابين.

محمود علي 40 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، وأحد مصابي الحادي، قال لـ"التحرير": "استقلينا الأتوبيس من القاهرة فى طريقنا إلى محافظة المنيا وفؤجنا قرب بوابة تحصيل الرسوم لمحافظة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بانحراف الأتوبيس تجاه اليسار بشكل مفاجىء لوجود سيارات تقف في الطريق، ولم يستطع السائق السيطرة على الأتوبيس ما أدى إلى انقلابه من أعلى الكوبرى فوق السيارة النقل".

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أما ضياء أحمد ضمن المصابين، يقول: "استقليت الأتوبيس من محطة عبود بالقاهرة في طريقى إلى المنيا وذلك لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرتي وبالقرب من بوابة بني سويف، استيقظت على ارتطام الأتوبيس بإحدى السيارات أمامه نتيجة السرعة الزائدة وانقلب الأتوبيس من أعلى الكوبري".

فيما يضيف فتحي محمد، "أعمل بالقاهرة وانتهزت فرصة قدوم عيد الأضحى المبارك لقضاءه مع أسرتي، واستقليت الأتوبيس، وعقب دخولنا حدود محافظة بني سويف على الطريق الصحراوي الشرقي وبالقرب من بوابة تحصيل الرسوم فوجىء السائق بسيارة نقل محملة بأقفاص دواجن أمامه فحاول تفاديها فاختلت عجلة القيادة في يده فاصطدم بها من الخلف وسقط فوقها من أعلى الكوبري ليسقط العشرات من المصابين في دمائهم".

من جانبه قال اللواء يسرى خضير السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، فى تصريحاته لـ"التحرير": إن "الحادثة وقعت عند بوابة محافظة بنى سويف بطريق الصحراوى الشرقى الجيش، وانتقلنا برفقة قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، بتكليف من المهندس شريف حبيب، وتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، ونقل المصابين لمستشفى بنى سويف العام.