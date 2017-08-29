حدث ليلا.. مصرع 14 شخصا في بني سويف وحريق بكفر الشيخ وضغط عالمي على كوريا الشمالية
حدث ليلا.. مصرع 14 شخصا في بني سويف وحريق بكفر الشيخ وضغط عالمي على كوريا الشمالية
08:11 ص الثلاثاء 29 أغسطس 2017
كتب- فريد إدوارأحداث كثيرة وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الصعيد المحلي والدولي، في الداخل وقع حريق بمخزن مستلزمات طبية بكفر الشيخ، ووقع حادث على طريق بني سويف الصحراوي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 42، وتأخر العرض الخاص للخلية بحضور أحمد عز وطارق العريان، وعلى المستوى المحلي، ردود فعل دولية حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ على اليابان، وترامب وآبي يتفقان على تكثيف الجهود.الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث بني سويف إلى 14 حالة وفاة وإصابة 42 أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم بين أتوبيس بني سويف وسيارة نصف نقل، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى 14 حالة وفاة و42 إصابة.للتفاصيل.. اضغط هناالصور الأولى من موقع حادث تصادم بطريق بني سويف الصحراوي ينشر "مصراوي" الصور الأولى من موقع حادث تصادم أتوبيس نقل عام، وسيارة نقل محملة بالدواجن بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 42 غيرهم.للتفاصيل.. اضغط هنابالصور.. أسماء القتلى والمصابين في حادث طريق بني سويف الصحراوي ينشر "مصراوي" أسماء القتلى والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات" على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي.للتفاصيل.. اضغط هنابالصور.. حريق يلتهم مخزن مستحضرات طبية بكفر الشيخ اشتعلت النيران بمخزن مستحضرات طبية وأدوات تجميل في منطقة هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، مساء الثلاثاء، ما أدى لتفحم محتويات المخزن بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناقات، بحسب الشرطة.للتفاصيل.. اضغط هناأحمد عز يسجل مع القنوات الفضائية تحايلًا على تأخر عرض "الخلية" بعد مرور حوالي 4 ساعات، على الموعد المحدد لوجود صنّاع فيلم "الخلية" على السجادة الحمراء، خرج الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان، من القاعة التي كانا يجلسان فيها، انتظارًا لمشاهدة العرض الخاص لفيلمهما، في سينما "فوكس" بمول مصر، وذلك للتسجيل مع المواقع والقنوات الفضائية التي بقيت منتظرة خروجهما.للتفاصيل.. اضغط هنارئيس وزراء اليابان: صاروخ كوريا الشمالية تهديد خطير وغير مسبوق لنا قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية شكّل تهديدا جديا وخطيرا بشكل غير مسبوق لليابان.للتفاصيل.. اضغط هناآبي وترامب يتفقان على تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محادثة هاتفية، على فرض مزيد من الضغوط على كوريا الشمالية بعد أن أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان، حسبما أعلن رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.للتفاصيل.. اضغط هناصاروخ بيونج يانج تحطم إلى 3 أجزاء وسقط في مياه جزيرة هوكايدو أعلنت الحكومة اليابانية أن الصاروخ، الذي أطلقته كوريا الشمالية، في سماء شمال اليابان قد تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط في المياه قبالة جزيرة هوكايدو.للتفاصيل.. اضغط هنا
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