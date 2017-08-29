حدث ليلا.. مصرع 14 شخصا في بني سويف وحريق بكفر الشيخ وضغط عالمي على كوريا الشمالية

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات في حادث تصادم بين أتوبيس بني سويف وسيارة نصف نقل، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى 14 حالة وفاة و42 إصابة.

ينشر "مصراوي" الصور الأولى من موقع حادث تصادم أتوبيس نقل عام، وسيارة نقل محملة بالدواجن بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 42 غيرهم.

ينشر "مصراوي" أسماء القتلى والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، رقم 20047 تابع لشركة الوجه القبلي للنقل "الصعيد للرحلات" على سيارة نقل محملة بالدواجن رقم 18297 نقل البحر الأحمر، من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوي الشرقي.

اشتعلت النيران بمخزن

وأدوات تجميل في منطقة هندسة كهرباء دسوق بكفر الشيخ، مساء الثلاثاء، ما أدى لتفحم محتويات المخزن بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناقات، بحسب الشرطة.

بعد مرور حوالي 4 ساعات، على الموعد المحدد لوجود صنّاع فيلم "الخلية" على السجادة الحمراء، خرج الفنان

والمخرج طارق العريان، من القاعة التي كانا يجلسان فيها، انتظارًا لمشاهدة العرض الخاص لفيلمهما، في سينما "فوكس" بمول مصر ، وذلك للتسجيل مع المواقع والقنوات الفضائية التي بقيت منتظرة خروجهما.

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ الذي أطلقته

شكّل تهديدا جديا وخطيرا بشكل غير مسبوق لليابان.

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو

والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في محادثة هاتفية، على فرض مزيد من الضغوط على

الشمالية بعد أن أطلقت صاروخا حلق فوق اليابان، حسبما أعلن رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء.

أعلنت

أن الصاروخ، الذي أطلقته كوريا الشمالية، في سماء شمال اليابان قد تحطم إلى ثلاثة أجزاء وسقط في المياه قبالة جزيرة هوكايدو.